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بريطانيا ترفض إصدار تأشيرات للوفد البيلاروسي لحضور جلسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا

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بريطانيا ترفض إصدار تأشيرات للوفد البيلاروسي لحضور جلسة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا
Legion-Media
أرشيف
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رفضت بريطانيا إصدار تأشيرات للوفد البيلاروسي للمشاركة في جلسة الجمعية البرلمانية التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا التي تقام في مدينة برمنغهام.

وقال أندريه سافينيخ، رئيس لجنة الشؤون الدولية في البرلمان البيلاروسي إنه تم رفض منح الوفد البيلاروسي تأشيرات للمشاركة في الدورة الصيفية للجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا، التي تقام في مدينة برمنغهام في بريطانيا.

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وأكد أن "هذا يدل على عمليات خطيرة للغاية تجري في العالم وفي العلاقات الدولية تحت تأثير دول الغرب الجماعي".

وتابع: "نرى أنهم يرفضون إجراء حوار واضح وصريح لتبادل الآراء، مدمرين كل الأعراف الدبلوماسية البرلمانية والعلاقات البرلمانية".

المصدر: نوفوستي

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