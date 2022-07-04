الصين.. فرض حجر على 1,7 مليون شخص في شرق البلاد

فرضت الصين حجرا على 1,7 مليون شخص في مقاطعة أنهوي في شرق البلاد بعد الإبلاغ عن حوالى 300 إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم الاثنين، مع عودة ظهور الفيروس في مناطق معينة.

وأعلنت بلدتان في المقاطعة هما سيشيان ولينغبي عن إغلاق شمل أكثر من 1,7 مليون شخص لا يمكنهم مغادرة منازلهم إلا لإجراء اختبار كوفيد.

وبثت هيئة الإذاعة والتلفزيون العامة (CCTV) لقطات لشوارع خالية في سيشيان خلال عطلة نهاية الأسبوع، مع صفوف طويلة أمام مراكز الاختبار علما أنه سادس اختبار يخضع له السكان في غضون أيام.

وأبلغت وزارة الصحة عن 287 حالة إيجابية جديدة في أنهوي يوم الاثنين ليصل العدد الإجمالي إلى أكثر من 1000 حالة في المقاطعة في خلال أيام.

وحث حاكم المقاطعة وانغ تشينغ شيان السلطات المحلية على "الإسراع في إجراء فحوصات الكشف" وفرض الحجر الصحي والإبلاغ عن الإصابات في أقرب وقت ممكن.

كذلك، أبلغت مقاطعة جيانغسو المجاورة عن 56 حالة جديدة في أربع مدن الاثنين.

يذكر أن الصين تتبع سياسة صارمة لاحتواء الفيروس من خلال تكثيف فحوص الكشف عن الإصابة والحجر الصحي الإلزامي والعزل بمجرد ظهور حالات قليلة.

يعود الوباء للظهور في أنهوي في وقت يتعافى فيه الاقتصاد الصيني ببطء منذ رفع في أوائليوليو إنهاء العزل الذي استمر عدة أشهر في شنغهاي.

المصدر: "أ ف ب"