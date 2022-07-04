سريلانكا تمدد إغلاق المدارس وسط نفاد الوقود

مددت سريلانكا التي تعاني من ضائقة مالية إغلاق المدارس لمدة أسبوع إضافي بسبب أزمة الوقود التي جعلت من الصعب على الطلاب والمعلمين الوصول إلى المدارس.

وحثت وزارة التربية على إجراء دروس عبر الإنترنت، مبينة أنه سيتم تعديل الوقت الضائع خلال أسبوع العطلة في الفصل الدراسي التالي للإجازة المدرسية.

وتكافح الدولة التي يبلغ عدد سكانها 22 مليون نسمة أسوأ أزمة مالية منذ استقلالها عام 1948 بسبب الديون المتزايدة وتضاؤل ​​الاحتياطيات الأجنبية. ودفعت ندرة الأموال لشراء الوقود والغذاء خلال الأشهر الثلاثة الماضية مواطنيها نحو الفقر.

وكانت الحكومة السريلانكية قد أغلقت في وقت سابق في يونيو جميع المدارس لمدة أسبوع وحثت الموظفين على العمل من المنزل في محاولة لتوفير الوقود.

المصدر: "الإندبندنت"