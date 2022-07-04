القوات الروسية تتقدم من اتجاهين باتجاه مدينة جديدة في دونباس

صرح مساعد وزير خارجية جمهورية لوغانسك الشعبية، فيتالي كيسيليوف، بأن وحدات الجيش الروسي تشن هجوما على مدينة سيفيرسك من اتجاهين في آن واحد.

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وقال في حديثه لوكالة "تاس": "تتجه القوات حاليا (إلى سيفيرسك) من اتجاهين وخاصة أرتيوموفسك وهي الآن في منتصف الطريق إلى مدينة سيفيرسك".

وأوضح أن السيطرة على مدينة سيفيرسك ستسمح بمواصلة الهجوم على مدينتي كراماتورسك وسلافيانسك.

وأضاف: "إن مدينة سيفيرسك هي مفتاح لكراماتورسك وسلافيانسك، إذ أن سيفيرسك تعد اليوم نوعا من آخر الحدود في نهاية سيناريو دونباس".

وأعلن مصدر مقرب للشرطة الشعبية لجمهورية لوغانسك، الجمعة الماضية، أن تحرير عدد من المدن والقرى في جمهورية دونيتسك وجنوبي وغرب جنوب ليسيتشانسك سمح بشن هجوم على سيفيرسك.

من جانبه قال سفير جمهورية لوغانسك في روسيا، سابقا إن عدة آلاف من مقاتلي القوات الأوكرانية الفارين من ليسيتشانسك والطريق الذي يقود إلى سلافيانسك، قد يكونوا متواجدين في سيفيرسك في الوقت الراهن.

المصدر: تاس