أمير عبد اللهيان يستذكر صدام حسين

استذكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حادثة "القصف الكيماوي" الذي تعرضت له مدينة سردشت الإيرانية في ظل حكم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

إقرأ المزيد

وعلى حسابه في "تويتر"، قال حسين أمير عبد اللهيان: "قصف مدينة سردشت بقنابل كيمياوية كان ذروة وقاحة نظام صدام في الحرب المفروضة على إيران".

وأضاف: "صمت وتواطؤ أولئك الذين يدعون دعم حقوق الإنسان في تلك الجريمة الوحشية ضد القانون الدولي لن ينساه الشعب الإيراني أبدا..بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية".

بمباران شیمیایی سردشت، اوج وقاحت رژیم صدام در جنگ تحمیلی علیه کشورمان بود. سکوت و همدستی مدعیان حقوق بشر در این جنایت وحشیانه و مغایر با حقوق بین الملل، هرگز از خاطر ملت بزرگ ایران فراموش نخواهد شد. روز ملی مبارزه با سلاح های شیمیایی و بیولوژیک را گرامی می داریم. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) July 3, 2022

المصدر: RT