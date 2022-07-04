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أمير عبد اللهيان يستذكر صدام حسين

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أمير عبد اللهيان يستذكر صدام حسين
AFP
الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين
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استذكر وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، حادثة "القصف الكيماوي" الذي تعرضت له مدينة سردشت الإيرانية في ظل حكم الرئيس العراقي الراحل، صدام حسين.

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وكالة
وكالة "فارس" تنشر تفاصيل حول "هروب صدام حسين من الوقوع في أسر الايرانيين بسيارة إسعاف"

وعلى حسابه في "تويتر"، قال حسين أمير عبد اللهيان: "قصف مدينة سردشت بقنابل كيمياوية كان ذروة وقاحة نظام صدام في الحرب المفروضة على إيران".

وأضاف: "صمت وتواطؤ أولئك الذين يدعون دعم حقوق الإنسان في تلك الجريمة الوحشية ضد القانون الدولي لن ينساه الشعب الإيراني أبدا..بمناسبة اليوم الوطني لمكافحة الاسلحة الكيمياوية والبيولوجية".

المصدر: RT

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