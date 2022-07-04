بكين تنتقد تصريحات ناسا بشأن "الخطط الصينية للاستيلاء على القمر"

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو لي جيان، أنه يجب على الولايات المتحدة التوقف عن تشويه سمعة البرنامج الفضائي الصيني.

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وقال في مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "يشوه بعض المسؤولين الأمريكيين باستمرار الأنشطة الصينية الطبيعية والعقلانية في الفضاء. يعارض الجانب الصيني بشدة مثل هذه التصريحات غير المسؤولة".

وأشار إلى أن الصين كانت تؤيد دائما الاستخدام السلمي للفضاء وتعارض تسليح الفضاء وإجراء سباق تسلح في الفضاء.

وعبر رئيس الوكالة الفضائية الأمريكية (ناسا) في حديثه لصحيفة "بيلد"، سابقا، عن مخاوفه من أن الصين قد تقوم في يوم من الأيام بهبوط على القمر وإعلانه "أرضا لها".

ويضم البرنامج الصيني لاستكشاف القمر الذي أطلق عليه اسم "تشانغ-إ" 3 مراحل وهي التحليق حول القمر والهبوط على القمر والعودة من القمر إلى الأرض.

وفي 24 نوفمبر عام 2020 أطلقت الصين سفينة "تشانغ-إ-5" الفضائية التي قامت في 1 ديسمبر الماضي بهبوط في منطقة محددة على الجانب المرئي من القمر. وخلال اليومين التاليين تم جمع تربة القمر والتي تم وضعها في حجرة خاصة من الوحدة النمطية للإقلاع. استغرقت المهمة بأكملها 23 يوما. ونقلت السفينة الفضائية 1731 غراما من عينات القمر إلى الأرض. هذه هي أول مركبة فضائية منذ 44 عاما تم إرسالها إلى القمر لأخذ تربتها. وهكذا أصبحت الصين ثالث دولة بعد الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي التي نجحت في تنفيذ مثل هذه المهمة.

المصدر: نوفوستي