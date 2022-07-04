البحرية الأمريكية تدفع مكافآت مقابل معلومات عن تهريب أسلحة ومخدرات بالخليج والمنطقة

بدأت البحرية الأمريكية بالشرق الأوسط بتقديم مكافآت مقابل "معلومات يمكن أن تساعد البحارة في اعتراض الأسلحة والمخدرات وغيرها من الشحنات غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة".

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وسيبدأ الأسطول الخامس التابع للبحرية الأمريكية في تقديم أموال وسلع أخرى للاستخبارات العملية في الخليج والممرات المائية الاستراتيجية، في برنامج ينطلق يوم غد الثلاثاء.

وأفاد الأسطول الخامس بأنه ضبط 500 مليون دولار من المخدرات وحدها في عام 2021، أكثر من السنوات الأربع السابقة مجتمعة، كما تم اعتراض 9000 قطعة سلاح العام الماضي، أي ثلاثة أضعاف العدد الذي تم ضبطه في عام 2020.

من جهته، قال تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس، لوكالة "أسوشيتد برس": "أي نشاط يزعزع الاستقرار يحظى باهتمامنا..لقد شهدنا في العام الماضي نجاحا هائلا في ضبط كل من المخدرات غير المشروعة والأسلحة غير المشروعة، وهذا يمثل خطوة أخرى في جهودنا لتعزيز الأمن البحري الإقليمي"، إذ أن إطلاق مبادرة الأسطول الخامس الجديدة يأتي من خلال برنامج مكافآت وزارة الدفاع.

وأوضح هوكينز أن "المشغلين الذين يجيدون اللغات العربية والإنجليزية والفارسية سيديرون خطا ساخنا، في حين أن البحرية ستأخذ نصائح إضافية عبر الإنترنت، باللغتين الدارية والباشتو".

وأشار إلى أن "المدفوعات يمكن أن تصل إلى 100000 دولار أو ما يعادلها في المركبات أو القوارب أو الطعام للحصول على نصائح تتضمن أيضا معلومات عن الهجمات المخطط لها التي تستهدف الأمريكيين".

المصدر: "أ ب"