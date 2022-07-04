الدفاع الروسبة: إسقاط طائرة أوكرانية "سو-25" و8 مسيرات خلال يوم

أعلنت الدفاع الروسية أن قواتها تواصل تكبيد الجيش الأوكراني خسائر جسيمة، وأن دفاعاتها الجوية أسقطت طائرة أوكرانية من طراز "سو-25" فوق دونيتسك و8 مسيرات في مناطق متفرقة خلال يوم.

جاء ذلك في إفادة صحفية أدلى بها اليوم الاثنين المتحدث باسم الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف الذي أضاف أنه خلال اليوم الماضي أصابت القوات الجوية الروسية بأسلحة عالية الدقة، نقاط تمركز مؤقتة للواء الميكانيكي 92 ولواء المدفعية 40 التابعين للقوات الأوكرانية في مدينة خاركوف، حيث تواجد حوالي 200 فرد وما يصل إلى 19 قطعة من المعدات العسكرية.

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وذكر كوناشينكوف أن القوات الجوية الروسية دمرت بأسلحة عالية الدقة 7 مواقع قيادة، ومستودعين أوكرانيين للذخيرة والصواريخ والمدفعية في أراضي دونيتسك، وبطارية من راجمات الصواريخ "غراد"، إضافة إلى قوات ومعدات عسكرية في 16 منطقة.

وفي إطار مكافحة البطاريات، ضربت القوات الجوية الروسية أربعة فصائل أوكرانية من راجمات الصواريخ في دونيتسك.

وأصابت الغارات الجوية والصاروخية والمدفعية الروسية خلال اليوم الماضي موقعي قيادة للقوات الأوكرانية، وثلاثة مستودعات للذخيرة في دونيتسك، فضلا عن قوات ومعدات عسكرية في 61 منطقة.

ووصل مجموع ما تم تدميره منذ بداية العملية العسكرية في أوكرانيا، إلى 230 طائرة، و134 مروحية، و1448 طائرة بدون طيار، و353 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، و904 3 دبابات ومدرعات أخرى، و706 راجمات صواريخ، و3084 قطعة من المدفعية الميدانية ومدافع الهاون، و4002 من المركبات العسكرية الخاصة.

المصدر: وزارة الدفاع الروسية