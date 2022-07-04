مقتل 18 شخصا خلال أعمال الشغب في كاراكالباكستان

قتل 18 شخصا نتيجة أعمال الشغب الجماعية في إقليم كاراكالباكستان الأوزبكي، وأصيب 243 شخصا وفقا لما أعلنه ممثل مكتب المدعي العام لأوزبكستان، أبرور ماماتوف.

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وقال ماماتوف على الهواء مباشرة على قناة "أوزبكستان 24" التلفزيونية إن أعمال الشغب التي وقعت في نوكوس يومي 1 و2 يوليو أسفرت عن مقتل 18 شخصا، وإصابة 243 بجروح متفاوتة الخطورة، بما في ذلك 38 من ضباط إنفاذ القانون.

وكانت احتجاجات غير مرخصة على التعديلات الدستورية قد خرجت في أوزبكستان، ثم تحولت إلى أعمال شغب وعنف، أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين ورجال الأمن. من جانبها صرحت وزارة الداخلية الأوزبكية بأن قوات الأمن تمكنت من استعادة النظام في المدينة، وصرحت السلطات المحلية باحتجاز منظمي أعمال الشغب، الذين حاولوا السيطرة على السلطة في المدينة. وقد أعلن رئيس أوزبكستان، شوكت ميرمزيويف، حالة الطوارئ في الإقليم ابتداء من 3 يوليو الجاري وحتى 2 أغسطس القادم.

المصدر: تاس