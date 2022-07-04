أنتم من يكذب.. بكين ترد على واشنطن وتنفي اتهامات أمريكية بنشر "دعاية روسية"

نفى المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الصينية، تشاو ليجيان، الاتهامات الموجهة للصين من قبل السفير الأمريكي لدى بكين بـ "نشر دعاية روسية".

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جاء ذلك في الإفادة الصحفية اليوم الاثنين، 4 يوليو. وكان السفير الأمريكي لدى الصين، نيكولاس بيرنز، قد صرح، خلال جلسة مكتملة لمنتدى السلام العالمي لهيئة الأمم المتحدة في بكين، اليوم الاثنين، بأنه يتعين على مسؤولي وزارة الخارجية الصينية "التوقف عن نشر الدعاية الروسية"، وعلى وجه الخصوص، بشأن قضية المختبرات البيولوجية العسكرية الأمريكية في أوكرانيا، ودور "الناتو" في الأزمة الأوكرانية.

وقال ليجيان ردا على ذلك إن "من ينشر المعلومات الكاذبة هو المسؤولون الأمريكيون المعنيون، وليس الجانب الصيني"، مشددا على أن الصين دائما ما تصدر "أحكاما مستقلة"، فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، بينما دائما ما وقفت الصين "إلى جانب السلام والعدالة"، وأشار المتحدث باسم الخارجية الصينية إلى أنه ليس فقط الصين، ولكن المجتمع الدولي بأسره، يشعر بالقلق إزاء مشكلة الأنشطة البيولوجية العسكرية الأمريكية في الخارج.

المصدر: نوفوستي