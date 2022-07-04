"بيزنيس إنسايدر": إنهاء النزاع القانوني مع عارضة أزياء تلقت "هدية ضخمة" من سعد الحريري

قال موقع "بيزنيس إنسايدر" إن "خدمة الإيرادات في ​جنوب إفريقيا (Sars)، لن تضطر إلى إعادة تسديد ضرائب عارضة الأزياء، كانديس فان دير ميروي، التي تبلغ 44 مليون راند.

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وبحسب الموقع، أيدت محكمة الاستئناف العليا (SCA) استئنافا من قبل دائرة الضرائب ضد قرار المحكمة العليا الصادر في أكتوبر 2020، والذي ألغى حكما سابقا لمحكمة الضرائب ضد فان دير ميروي، التي تلقت عشرات ملايين الدولارات من رئيس الحكومة اللبنانية السابق، ​سعد الحريري، كـ"هدية ضخمة"، ما يضع ذلك نهاية لنزاع قانوني طويل الأمد حول "تبرع" ضخم تلقته فان دير ميروي في جزيرة استوائية.

وفي السنة الضريبية 2014، أخبرت فان دير ميروي شركة "Sars" أنها ربحت 365919 راند، بمتوسط ​​يزيد قليلا عن 30000 راند شهريا، حيث وصلت فاتورتها الضريبية إلى 13807 راند، لكن إقرارها الضريبي احتوى على إفصاح غير عادي إلى حد ما، وهو "هدية من رفيقها في الخارج" بقيمة 142.9 مليون راند.

وفي معاركها القانونية اللاحقة، كشفت عارضة الأزياء أن الأموال جاءت من رئيس الوزراء اللبناني السابق سعد الحريري.

وأشارت إلى أنهما التقيا في نادي ومنتجع "The Plantation" في جزر سيشل في عام 2012، عندما كانت تبلغ من العمر 20 عامًا بينما كان الحريري 43 عامًا.

وأشارت فان دير ميروي، الى أن "الرحلة كانت برعاية المنتجع، وكان الحريري في ذلك الوقت، أحد ضيوف المنتجع للاستمتاع".

المصدر: "بيزنيس إنسايدر"