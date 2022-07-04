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مصدر بالخارجية الروسية: الأحداث في كاراكالباكستان شأن داخلي لأوزبكستان

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مصدر بالخارجية الروسية: الأحداث في كاراكالباكستان شأن داخلي لأوزبكستان
Sputnik
مبنى وزارة الخارجية الروسية في موسكو
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أعلن مصدر بوزارة الخارجية الروسية أن موسكو تعتبر الأحداث في كاراكالباكستان شأنا داخليا لأوزبكستان، مضيفا أن الوضع لا يزال تحت سيطرة السلطات التي تعمل بكفاءة.

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وقال المصدر في حديثه لوكالة "نوفوستي": "إنه أمر داخلي. والوضع تحت السيطرة. وتعمل السلطات بكفاءة وباحترام الشعب. وللبلاد قوى كافية لمنع وقوع استفزازات".

جرت في 1 يوليو الجاري في مركز منطقة كارابالباكيا مدينة نوكوس احتجاجات غير مرخصة على التعديلات على دستور أوزبكستان تحولت إلى أعمال شغب أسفرت عن وقوع ضحايا وإصابات بين المدنيين ورجال الأمن.

وقالت وزارة الداخلية الأوزبكية إنه تمكنت من استعادة النظام في المدينة. وفي اليوم التالي صرحت السلطات المحلية بأنه تم في المنطقة احتجاز منظمي أعمال الشغب الذين حاولوا السيطرة على السلطة في المنطقة. وأعلن الرئيس الأوزبكي شوكت ميرمزيويف حالة الطوارئ في المنطقة ابتداء من 3 يوليو الجاري حتى 2 أغسطس القادم.

المصدر: نوفوستي

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