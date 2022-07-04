وزيرة الداخلية الإسرائيلية تعترف بالذنب

اعترفت وزيرة الداخلية الإسرائيلية، أيليت شاكيد، بالتفاوض مع بنيامين نتنياهو، رئيس الحكومة الأسبق، زعيم المعارضة، حتى قبل حل الكنيست.

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وفي التفاصيل، أوضح جدعون ساعر، وزير العدل الإسرائيلي، رئيس حزب "أمل جديد" (يمين) في مقابلة مع إذاعة الجيش الإسرائيلي: "كل من يصوت لأيليت شاكيد يعرف أنها ستذهب مع نتنياهو..حتى قبل حل الكنيست، سعت إلى تشكيل حكومة تحت قيادته".

في حين ردت أيليت شاكيد، القيادية في حزب "يمينا" (يمين) بقيادة رئيس الوزراء السابق نفتالي بينيت، على ساعر في "تويتر" بالقول: "جدعون، إذا اتهمتني بقلب العالم رأسا على عقب للحيلولة دون الذهاب إلى صناديق الاقتراع - فأنا أعترف بالذنب".

وتابعت: "أنا دائما أتصرف بمسؤولية تجاه بلدي"، متسائلة: "لدي سؤال فقط..لماذا كنت تتفاوض مع رجال نتنياهو منذ عدة أسابيع، إذا كان ذلك يزعجك كثيرا؟"

גדעון, אם אתה מאשים אותי בכך שהפכתי עולם למנוע הליכה לבחירות - אני מודה באשמה.



אני תמיד מתנהלת באחריות כלפי המדינה שלי.



הנה הכלל:

בכל מצב, עם ה״קלפים״ שיש, אעשה מה שהכי טוב למדינה.



רק יש לי שאלה: למה אתה ניהלת משא ומתן עם אנשי נתניהו במשך מספר שבועות, אם זה כל כך מפריע לך? pic.twitter.com/itZSkA8mSb — איילת שקד Ayelet Shaked (@Ayelet__Shaked) July 4, 2022

وكان نتنياهو قد سعى قبل أيام من تصويت الكنيست على حل نفسه، إلى الحصول على أغلبية مؤيدة من 61 عضوا من أصل 120 بالكنيست لتشكيل حكومة بديلة دون حل الكنيست أو انتخابات، لكنه لم يتمكن من ذلك.

المصدر: RT