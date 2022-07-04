تركيا تعلن عن تحييد "إرهابيين اثنين" في ولاية شرناق

أعلنت وزارة الداخلية التركية، تحييد "إرهابيين اثنين" في ريف منطقة "بيت الشباب" بولاية شرناق جنوب شرقي البلاد.

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وفي بيان لها، كشفت وزارة الداخلية التركية أن "قوات الدرك في الولاية، نفذت عملية "أرن الحصار – 17" في المنطقة، بالتعاون مع القوات الخاصة وبدعم من طائرات مسيرة مسلحة".

وأشار البيان إلى أن "العملية أسفرت عن تحييد إرهابيين اثنين وبحوزتهما أسلحة"، دون الكشف عن تفاصيل أخرى عنهما.

كما لفتت الداخلية إلى "ضبط أسلحة وذخائر في إطار العملية" التي قالت إنها متواصلة في المنطقة.

المصدر: "الأناضول"