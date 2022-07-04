الكشف عن التكتيك القتالي الذي أفضى إلى تحرير آخر مدن جمهورية لوغانسك الشعبية

نقلت وكالة أنباء سبوتنيك عن قائد إحدى الوحدات العسكرية الروسية طبيعة التكتيك الذي اتبع أثناء تحرير مدينة ليسيتشانسك وبلدات مجاورة لها بجمهورية لوغانسك الشعبية.

إقرأ المزيد

وفي التفاصيل أفيد بأن تحرير مدينة يسيتشانسك التي احتلتها القوات الأوكرانية بين عامي 2014 و2015، أصبحت بعد جميع أراضي هذه الجمهورية خالية من قوات الاحتلال الاوكراني.

وبشأنالتكتيك الذي مكن القوات الروسية وقوات جمهورية لوغانسك من تتويج عملية تحرير ليسيتشانسك بالنجاح، نقلت "سبوتنيك" عن قائد فوج "أحمد"، زاميد تشابايف قوله: "كنا نعلم أن عندهم في ليسيتشانسك قوات كبيرة وأسلحة كثيرة. وهناك الكثير من المدنيين أيضا. ولكي لا يتضرر المواطنون الآمنون كنا نرغمهم (القوات الأوكرانية) على مهاجمتنا في العراء، فحيدناهم جميعا رويدا رويدا خلال شهر ونصف الشهر".

وأوضح القائد الميداني الروسي أيضا "أنهم تعمدوا الانسحاب من بعض المواقع لكي تخرج القوات الأوكرانية من الأماكن المكتظة بالسكان إليها".

المصدر: سبوتنيك