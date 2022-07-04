التعديلات في دستور أوزبكستان ستحافظ على سيادة كاراكالباكستان

اتخذ برلمان أوزبكستان، قراره بخصوص المحافظة على صفة سيادة كاراكالباكستان في مسودة تعديلات دستور البلاد.

ونتيجة للتصويت في البرلمان، بقيت المواد 70 و 71 و 72 و 74 و 75 من دستور جمهورية أوزبكستان دون تغيير، واعتبر أنه من المناسب الإبقاء على القواعد الحالية.

وكانت المنطقة المذكورة، قد شهدت مؤخرا أعمال شغب بسبب التعديلات المقترحة على دستور البلاد.

تقع جمهورية كاراكالباكستان المتمتعة بالحكم الذاتي والتي يبلغ عدد سكانها حوالي 2 مليون نسمة في شمال غرب أوزبكستان وهي أكبر منطقة في البلاد، وتحتل حوالي 40٪ من أراضيها. في التسعينيات من القرن الماضي، تم التوقيع على اتفاقية بشأن دخولها إلى أوزبكستان بصفة جمهورية ذات سيادة مع الحق في الانسحاب على أساس استفتاء ولغتين - كاراكالباك والأوزبكية.

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وفي يوم الجمعة الماضي، أعلنت وزارة الداخلية الأوزبكية، أن قوات الأمن فرقت مظاهرة غير مصرح بها في مدينة نوكوس عاصمة كاراكالباكستان، وأن الأمن مستتب هناك.

المصدر: وكالات