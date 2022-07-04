حزب تركي يطلق حملة من أجل خروج البلاد من الناتو

أطلق حزب "الوطن" التركي حملة واسعة النطاق في المدن الرئيسية للبلاد من أجل انسحاب تركيا من حلف الناتو، حسبما أفادت صحيفة "أيدينليك" اليوم الاثنين.

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جاء ذلك بعد أن صرح الأمين العام لـ"الوطن" دوغو بيرينجيك، بأن الحزب يعتزم الاقتراح على حكومة البلاد الانسحاب من الناتو، مشيرا إلى أن العملية "مهمة لمستقبل تركيا الاقتصادي".

وأشارت الصحيفة إلى أن حملة "لنترك الناتو!" التي أطلقها حزب "الوطن" في جميع أنحاء البلاد، حظيت باهتمام جميع قطاعات المجتمع، ودعمها سكان المدن، الذين توافدوا إلى الطاولات التي تم نشرها في الساحات العامة بمناطقهم لجمع التواقيع.

وفي تصريحات للصحيفة، قال رؤساء فروع الحزب في اسطنبول وإسكي شهر وأيدين إن "دعم الحملة يعكس مطالب الشعب".

NATO'dan çıkmak için seferberlik başlatan Vatan Partisi alanlara çıktı.

Yurt çapında NATO'dan çıkalım eylemleri başlatıldı.@FurkanKaplanVPpic.twitter.com/M5FKOhBN2E — Aydınlık (@AydinlikGazete) July 3, 2022

وحزب "الوطن" غير ممثل في الجمعية الوطنية الكبرى "البرلمان" لتركيا، ويدافع بنشاط عن سياسة تركيا الوثيقة مع الفضاء الأوراسي، ويدعو أنقرة إلى "الاعتراف بشبه جزيرة القرم على أنها روسية".

المصدر: "نوفوستي"