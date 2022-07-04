مسلح يصيب خمسة أشخاص في شرق كندا

أصاب رجل ما لا يقل عن خمسة أشخاص بسلاح يعمل بالهواء المضغوط في مدينة فيكتوريافيل وسط مقاطعة كيبك بشرق كندا مساء السبت، حسبما أفادت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة: "وفقا للمعلومات الأولية، كان رجل يبلغ من العمر 36 عاما يتجول في الشارع وهو يطلق مقذوفات رصاص".

وذكر شهود عيان أنه كان يحمل في يده جسما يشبه مسدسا، مهددا الأشخاص الذين كانوا في طريقه.

وأكدت الشرطة أن "ما يقرب من خمسة أشخاص تضرروا جراء الحادث وأصيب بعضهم بجروح طفيفة".

وتمكن عناصر الأمن من اعتقال المشتبه به الذي مثل أمام المحكمة بعد ظهر الأحد. ويواجه الرجل تهما باستخدام ما يشبه السلاح الناري لارتكاب اعتداء مسلح.

A man is facing charges after firing a pellet gun at people he passed on Saturday night in Victoriaville, in the middle of Quebec. https://t.co/aPOr8UNBce — CJAD 800 Montreal (@CJAD800) July 3, 2022

امصدر: وسائل إعلام كندية