طهران: سنصدر قريبا لائحة الاتهام في اغتيال سليماني ورفاقه

أعلن مساعد رئيس السلطة القضائية للشؤون الدولية في إيران، كاظم غريب آبادي، انتهاء التحقيق في اغتيال قاسم سليماني ورفاقه، وأن النيابة العامة أعدت الجزء الأكبر من لائحة الاتهام.

وقال: "نحن ماضون في متابعة ملف اغتيال سليماني ورفاقه، على 3 أصعدة".

وأضاف، أن "الاتصالات بالتزامن مع ذلك جارية بشكل وثيق بيننا والسلطات القضائية العراقية، كما تأسست لجنة تحقيق مشتركة بين البلدين، حيث عقدت 3 اجتماعات في طهران وبغداد".

وتابع: "جرى تبادل مستندات كثيرة بين جهازي القضاء الإيراني والعراقي، كما طلبنا من الحكومة العراقية ومسؤولي الشؤون القضائية، النظر في الملف واتخاذ الاجراءات القانونية ذات الصلة بوتيرة سريعة".

وأكد غريب آبادي على أن "المتوقع من العراق الذي وقعت فيه الجريمة، متابعة الملف بوتيرة سريعة وتسليم جميع المتورطين والقائمين على هذه الجريمة الإرهابية النكراء إلى العدالة".

وأشار إلى أن "هناك بعض الأشخاص الحقيقيين والاعتباريين والذين تورطوا في الجريمة، وقد أوفد زملاؤنا في جهاز القضاء ممثلين إلى 7 دول بهدف استكمال التحقيقات، لكن في حال عدم تجاوب السلطات معهم فإن ذلك لا يعيق عملنا بل سنتابع التحقيق حتى النهاية وسيتم مقاضاة جميع العناصر المتورطة، سواء كان أمريكيا أو عراقيا أو مواطنا لدولة أخرى".

المصدر: "إرنا"