البيت الأبيض يرد على بيزوس بعد تصريحاته عن أمية بايدن الاقتصادية

انتقدت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيير، مؤسس شركة "أمازون" الملياردير جيف بيزوس على دعمه تطلعات شركات النفط والغاز في "تحقيق أرباح قياسية على حساب الشعب الأمريكي".

وقالت: "انخفضت أسعار النفط بنحو 15 دولارا في الشهر الماضي، لكن أسعار محطات الوقود بالكاد انخفضت.. هذه ليست ديناميكيات السوق الأساسية، هذا سوق يخذل المستهلك الأمريكي".

وأضافت: "أعتقد أنه ليس من المفاجئ أن شركات النفط والغاز التي تستخدم القوة السوقية لجني أرباح قياسية على حساب الشعب الأمريكي هي الطريقة التي يجب أن يعمل بها اقتصادنا".

وعلق بيزوس في وقت سابق، على طلب الرئيس الأمريكي جو بايدن من مالكي محطات الوقود خفض أسعار البنزين، وقال: "الزعيم الأمريكي إما متخيل أو يظهر سوء فهم عميق للديناميكيات الأساسية للسوق".

وربط بايدن الأزمة الاقتصادية في البلاد بتفاقم الأزمة في أوكرانيا، واصفا ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأنه "ارتفاع بوتين في الأسعار".

من جهته، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه التصريحات، بأنها "مكرسة لمن لا يستطيعون القراءة والكتابة".

وأشار إلى أن "مشاكل الغذاء والوقود هي نتيجة أخطاء منهجية من قبل إدارة واشنطن والبيروقراطية الأوروبية".

المصدر: "نوفوستي"