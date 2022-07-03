قديروف يؤكد حتمية "تطهير أوكرانيا من الشياطين"

عرض رئيس جمهورية الشيشان الروسية، رمضان قديروف، أسلحة اغتنمها الجيش الروسي في ليسيتشانسك المحررة، وأكد حتمية "تطهير أوكرانيا من الشياطين" الملاحقين في الشيشان ويقاتلون لجانب كييف.

وكتب قديروف على "تيليغرام": "بالحديث عن الشيطانيين الناطقين بالشيشانية مما تسمى بكتيبة "الشيخ منصور"، يبدو أنهم يتبخرون عند أول خبر لاقتراب قوات الأمن الشيشانية".

وأشار أنه لا يوجد مقاتلون إيتشكيريون، ولا مدافعون، أو أي مسميات أطلقوها على أنفسهم.

وتابع: "لا يوجد سوى عدد قليل من الشيطان الذين يخضعون لسادتهم الأوروبيين، ويشوهون اسم شخصية شيشانية بارزة، أحد أبطال الشعب الشيشاني، الشيخ منصور. تطهير أوكرانيا من الشياطين أمر لا مفر منه".

وأكد أنه: "تم اغتنام الكثير من أسلحة هؤلاء، ستخدم المدافعين الحقيقيين عن الوطن".

المصدر: نوفوستي