زعماء "إيكواس" يرفعون العقوبات عن دول مجاورة تقودها حكومات عسكرية

رفع زعماء دول غرب إفريقيا في قمتهم الإقليمية يوم الأحد العقوبات المفروضة على ثلاث دول مجاورة، تقودها حكومات عسكرية وتسير على طريق الحكم الديمقراطي.

وقال جان كلود كاسي برو السياسي من كوت ديفوار والذي كان يشغل منصب رئيس مفوضية "إيكواس" في تصريح للصحفيين إن "قمة المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) قررت رفع جميع العقوبات الاقتصادية والمالية المفروضة على مالي وغينيا وبوركينا فاسو، على الرغم من بقاء عضوية تلك الدول معلقة في الكتلة الإقليمية".

ولفت إلى أن تعليق عضوية الدول الثلاث عن إيكواس سيظل ساري المفعول حتى إجراء الانتخابات، مضيفا أن القادة الإقليميين يحثون شركاء التنمية على استئناف تقديم المساعدات لهم.

وفي سبيل رفع العقوبات، وافق القادة الذين حضروا القمة في العاصمة الغانية أكرا، على خريطة طريق انتقالية من قبل السلطات المالية التي اقترحت جدولة انتخابات رئاسية بحلول مارس 2024.

وفرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا عقوبات على مالي في ينايرمن خلال وقف معظم الأنشطة التجارية مع البلاد، بطول حدودها البرية والجوية مع دول أخرى في الكتلة. شلّت الإجراءات الاقتصاد المالي، وأثارت مخاوف إنسانية وسط معاناة واسعة النطاق.

كما اقترح القادة العسكريون في غينيا وبوركينا فاسو فترات انتقالية متباينة تؤدي في النهاية إلى انتخابات.

المصدر: "أسوشيتد برس"