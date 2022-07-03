برلين.. احتجاجات مناهضة لنهج العسكرة وتسليح أوكرانيا

خرج 1500 متظاهر في برلين احتجاجا على نية ألمانيا زيادة الإنفاق العسكري بما في ذلك على تسليح أوكرانيا، وسياسة العسكرة التي تنتهجها الحكومة الألمانية.

وقالت شرطة المدينة: "نستطيع أن نؤكد أن ما يصل إلى 1500 شخص شاركوا في هذه الفعالية. وجرت دون وقوع انتهاكات".

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وذكر الموقع الإلكتروني لجمعية Zivile Zeitenwende التي نظمت المظاهرة، أن المحتجين طالبوا الحكومة بالتخلي عن فكرة تأسيس صندوق بقيمة 100 مليار يورو لتسليح الجيش الألماني وزيادة الدعم الاجتماعي.

وأكدت أن "سياسة سباق التسلح خاطئة من أساسها وخطيرة للغاية وبغيضة".

وقالت مينا وينكلر عضو الجمعية، إن الصراع في أوكرانيا "في النهاية مجرد ذريعة لصرف 100 مليار دولار على التسلح".

المصدر: نوفوستي