60 رصاصة.. دعوات للتهدئة بعد انتشار فيديو لمقتل شاب أمريكي من أصل إفريقي على يد الشرطة (فيديو)

وجّه عمدة وشرطة مدينة أكرون بولاية أوهايو الأمريكية دعوات للتهدئة، بعد انتشار فيديو لإقدام الشرطة على قتل شاب من أصل إفريقي قال محاميه إنه "أصيب بـ60 طلقة".

وأثار مقتل الشاب الأمريكي من أصل إفريقي الذي أصيب بعشرات الرصاصات التي أطلقتها الشرطة الاثنين في أكرون بولاية أوهايو، تظاهرات غاضبة في هذه المدينة القريبة من كليفلاند شمالي الولايات المتحدة.

وقُتل جايلاند ووكر (25 عاما) أثناء فراره من الشرطة بعد محاولة اعتقاله لارتكابه مخالفة مرورية.

ويظهر مقطع فيديو عنيف جدا نشرته الشرطة الأحد، الشاب وقد اخترق الرصاص جسده.

WARNING: GRAPHIC ⚠️



This is the body cam footage of police in Akron, Ohio shooting #JaylandWalkerpic.twitter.com/DUvHCN8wgY — Fifty Shades of Whey (@davenewworld_2) July 3, 2022

ووجهت جمعيات مناهضة للعنصرية دعوات إلى تظاهرة جديدة في هذه المدينة، الساعة 14.30 بالتوقيت المحلي (18.30 بتوقيت غرينتش)، للمطالبة بـ"العدالة لجايلاند ووكر".

وقال عمدة المدينة دان هوريغان إن "كثيرين سيرغبون في التعبير عن سخطهم علنا، وأنا أؤيد تماما حق سكاننا في التجمع السلمي".

وعبر خلال مؤتمر صحفي عن حزنه الكبير، مضيفا "لكني آمل في أن يكون الناس متفقين على أن العنف والدمار ليسا هما الحل".

من جهته، قال رئيس الشرطة ستيف ميليت إن تقرير الطبيب الشرعي سجل وجود 60 إصابة في جثة ووكر.

8 officiers de police lui ont tiré dessus 90 fois pour infraction au code de la route. Il n'était pas armé. 60 balles ont criblé son corps ils ont ensuite menotté son corps sans vie. Il s’appelle #JaylandWalker il avait 25ans ça s’est passé à Akon dans l’Ohio. pic.twitter.com/rn0zyhf2WR — Nasty Bítch ☘️🦅🇺🇸 (@AelaSh777) July 1, 2022

وفي وقت سابق، قالت شرطة المدينة في بيان، إن السائق الشاب أطلق النار على عناصرها أثناء المطاردة، وأضافت أن تصرفات المشتبه به دفعت العناصر إلى إدراك وجود تهديد مميت وأطلقوا النار من أسلحتهم وقتلوا المشتبه به خلال فراره.

وذكرت الشرطة أنها عثرت على سلاح في السيارة التي تركها السائق الشاب.

وأوقف عناصر الشرطة المعنيون بمقتله إداريا، في انتظار انتهاء التحقيق القضائي، كما فتح تحقيق داخلي حسب ما أكدت الشرطة.

ووفقا لوسائل إعلام محلّية، أطلق ثمانية شرطيين أكثر من 90 رصاصة باتجاه ووكر.

BREAKING: Akron officials release video of Jayland Walker shooting at the police from his car pic.twitter.com/8NaorMcFsD — Jack Posobiec 🇺🇸 (@JackPosobiec) July 3, 2022

المصدر: أ ف ب