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المفوضية الأوروبية تدعو لحجب مشاهد إطلاق النار على الإنترنت

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المفوضية الأوروبية تدعو لحجب مشاهد إطلاق النار على الإنترنت
Globallookpress imago stock&people
الشرطة الدنماركية -أرشيف
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دعت المفوضية الأوروبية إلى حجب مشاهد إطلاق النار في الدنمارك على وسائل التواصل الاجتماعي، في أول دعوة عامة من هذا النوع.

وكتبت المفوضة الأوروبية للشؤون الداخلية إيلفا يوهانسون على "تويتر": "بعد إطلاق النار المروع في مركز تسوق في كوبنهاغن، تعطي الشرطة الدنماركية الأولوية لسلامة الأشخاص. ويجب ألا يتم نشر مشاهد هذا الهجوم الجبان على شبكة الإنترنت".

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وهذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها ممثل للمفوضية الأوروبية من هذا المستوى الناس على عدم نشر مشاهد من مكان إطلاق النار لحادث خطير في إحدى دول الاتحاد الأوروبي.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة الدنماركية قولها إن عددا من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم في مركز "فيلدز" للتسوق في كوبنهاغن.

المصدر: تاس

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