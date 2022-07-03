رومانيا تعلن أنها بدأت استخراج الغاز من قاع البحر لخفض اعتمادها على روسيا

أعلنت رومانيا أنها بدأت استخراج الغاز من منصة جديدة في البحر الأسود، في إطار مساعيها لوقف اعتمادها على واردات الغاز الروسي.

وأفاد رئيس الوزراء الروماني نيقولاي تشيوكا الثلاثاء الماضي، بأن "رومانيا تتخذ خطوة حاسمة لضمان أمن الطاقة في وقت تهدد الأزمة في أوكرانيا إمدادات الغاز الدولية".

وبالرغم من امتلاك رومانيا احتياطات برية وبحرية كبيرة، ما زال يتعين عليها الاعتماد على روسيا خلال الشتاء لتغطية 20% من استهلاكها.

وبدأت شركة "BSOG" مدعومة بشركة الأسهم الخاصة الأمريكية "كارلايل غروب" والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية العمل قبل أسبوعين على استخراج الرواسب الموجودة تحت البحر، في أول عملية تطوير بحري جديدة يشهدها البحر الأسود منذ 30 عاما.

وتستخرج المنصة 3 ملايين متر مكعب من الغاز يوميا، ومن المقرر أن تستخرج مليار متر مكعب سنويا على مدى 10 سنوات، أي حوالى 10% من احتياجات رومانيا.

من جهته، قال خبير الطاقة والمناخ لدى معهد العلوم السياسية في باريس تييري بروس: "نواجه اليوم حالة طوارئ في إمدادات الطاقة.. علينا بدء الإنتاج محليا".

وأضاف: "علينا إعادة إطلاق المشاريع في البحر الأسود وإعادة إطلاق نمو الإنتاج في النرويج وبريطانيا والتفكير بإطلاق إنتاج الغاز الصخري، وفي فرنسا إنتاج غاز المناجم".

بدوره، أعرب الرئيس التنفيذي لشركة "البحر الأسود للنفط والغاز" مارك بيكوم، عن أمله في أن تستخدم البنى التحتية الحديثة التي أقامتها شركته في مشاريع مستقبلية للغاز أو الطاقة المتجددة في البحر الأسود.

وقال: "لسنا في منطقة حرب لكننا قريبون بما يكفي وللأمر تأثير واضح".

وتملك "BSOG" امتيازين في منطقة تبعد حوالي 120 كلم عن ساحل رومانيا استعادت بوخارست جزءا منها من أوكرانيا عام 2009 بموجب قرار صدر عن محكمة العدل الدولية في لاهاي.

وبناء على دراسة من العام 2018 أعدتها شركة "ديلويت" لمراجعة الحسابات، بإمكان الغاز في البحر أن يدر عائدات ضريبية على الحكومة الرومانية بقيمة 26 مليار دولار على مدى فترة تشغيل مقررة مدتها 23 عاما.

المصدر: "أ ف ب"