العثور على ثلاثة جنود أوكرانيين مختبئين في شقق سكنية بمدينة ليسيتشانسك

عثرت القوات الروسية على ثلاثة جنود أوكرانيين كانوا يختبئون في شقق سكنية في مدينة ليسيتشانسك المحررة في جمهورية لوغانسك الشعبية.

وزعم أحدهم أنه قرر الاستسلام وألقى سلاحه طواعية وقال: "لم أختبئ... خرجت، لم أختبئ".

إقرأ المزيد

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، في وقت سابق من اليوم، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل تراب جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.

وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، بسطت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.

المصدر: نوفوستي