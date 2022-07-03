قائد قوات "أحمد" الروسية يكشف تكتيك استدراج قوات كييف واستنزافها في ليسيتشانسك

كشف زميد شلايف، قائد قوات "أحمد" الشيشانية الروسية، عن تكتيك استدراج قوات كييف من مدينة ليسيتشانسك واستنزافها على طول 50 كم قبل اقتحام المدينة، حفاظا على أرواح المدنيين هناك.

وقال شلايف: "قمنا بتوسيع الجبهة، وتقدمنا نحو ليسيتشانسك، ووصل طول الجبهة إلى 50 كيلومترا لاستنزاف العدو".

إقرأ المزيد

وأضاف: "علمنا أنهم حشدوا في ليسيتشانسك الكثير من القوات والمعدات في ذلك الوقت، وأن أعدادا كبيرة من السكان في المدينة. ولكن لم يرفض المدنيون تمركزنا في الحقول والقرى المجاورة، واستدرجناهم نحونا ومارسنا استنزافهم خلال شهر ونصف، قبل القضاء عليهم ببطء".

وأضاف: "تركنا لهم بعض البؤر والمواقع والمنازل حتى يتقدموا إلينا ويتركوا ليسيتشانسك بشكل نهائي، وبهذه الطريقة استزفناهم".

المصدر: نوفوستي