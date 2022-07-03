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الجيش الأوكراني يعلن سقوط ليسيتشانسك وخسارته مقاطعة لوغانسك بالكامل

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الجيش الأوكراني يعلن سقوط ليسيتشانسك وخسارته مقاطعة لوغانسك بالكامل
Gettyimages.ru
دبابة أوكرانية
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أعلن الجيش الأوكراني انسحابه من مدينة ليسيتشانسك آخر معقل لقوات كييف في جمهورية لوغانسك الشعبية، وذلك في أعقاب إعلان وزارة الدفاع الروسية عن تحرير أراضي الجمهورية بالكامل.

وقالت هيئة الأركان الأوكرانية في بيان لها: "حفاظا على أرواح المدافعين الأوكرانيين، قررنا الانسحاب" من المدينة.

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وأضافت: "في ظل تفوق القوات الروسية في المدفعية والقوات الجوية وأنظمة الصواريخ والذخيرة وغيرها من الأسلحة، فإن استمرار الدفاع عن المدينة كان سيترتب عليه عواقب وخيمة" على الجيش الأوكراني.

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من اليوم، أن وزير الدفاع سيرغي شويغو أبلغ القائد العام الأعلى للجيش الروسي فلاديمير بوتين بتحرير كامل تراب جمهورية لوغانسك الشعبية من القوات الأوكرانية.

وأشار شويغو إلى أنه نتيجة للعمليات العسكرية الناجحة، فرضت وحدات الجيش الروسي مدعومة بفصائل قوات جمهورية لوغانسك الشعبية سيطرتها الكاملة على مدينة ليسيتشانسك، وعدد من المناطق والمراكز السكنية المجاورة.

المصدر: "أ ف ب" + RT

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