شولتس يعلق على اتهامه بـ"التعجرف" في تصريحاته حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا

أعرب المستشار الألماني، أولاف شولتس، عن رفضه لاتهامات وسائل الإعلام الألمانية له بـ"التعجرف"، على خلفية تصريحاته في أحد المؤتمرات الصحفية حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا.

وقال في تصريح إن "رده على سؤال الصحفيين حول الضمانات الأمنية لأوكرانيا لم يكن متعجرفا أبدا".

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وأضاف: "أتحدث عن الكثير من المعلومات حول ما يحدث، وأتحدث عما نناقشه بعناية في السياق الدولي والبحث عن حلول، ولكن الآن ليس الوقت المناسب للحديث عن كيفية فعل ذلك لأنه قد يتسبب في أزمة".

وتابع: "عندما تسأل للمرة الثالثة عن هذا الأمر، يمكنك أحيانا الرد أنك أجبت على هذا السؤال".

أشار إلى أنه لا يعتقد أن تصريحاته متعجرفة.

وفي تسجيل مصور نشرته قناة "فيلت"، سألت صحفية شولتس عما إذا كان بإمكانه الكشف عن تفاصيل الضمانات الأمنية التي وعد بها الغرب كييف بعد العملية الروسية الخاصة.

وأجاب شولتس مبتسما ولم يستطع كتم ضحكته وقال بهدوء: "نعم، أستطيع"، فيما تحدث المستشار الألماني في الوقت نفسه بوقفات طويلة بين الكلمات، كما ضحك المشاركون في المؤتمر الصحفي بعد رده.

وبعد وقفة أخرى أضاف شولتس وهو يبتسم: "هذا كل شيء" وفرد يديه، باعثا البهجة مجددا بين الجمهور.

المصدر: "سبوتنيك" + RT





