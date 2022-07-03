الصين تعرب عن أملها في استقرار ميانمار سياسيا واجتماعيا

دعا وزير الخارجية الصيني، وانغ يي، خلال زيارته الأولى لميانمار منذ انقلاب عام 2021 إلى استقرار ميانمار سياسيا واجتماعيا.

وقال يي إن الصين تتوقع من جميع الأطراف في ميانمار "التزام التشاور المنطقي" و"السعي إلى تحقيق المصالحة السياسية".

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وأضاف وانغ لنظيره وونا ماونغ لوين: "تأمل الصين أن تستقر ميانمار سياسيا واجتماعيا"، وفق بيان نشر على موقع وزارة الخارجية على الإنترنت.

وفي أول زيارة صينية رفيعة المستوى لميانمار منذ الانقلاب، يحضر وانغ اجتماعا لوزراء خارجية بحضور ممثلين لكمبوديا وتايلاند ولاوس وفيتنام.

وتُعتبر بكين أحد الحلفاء الدوليين القلائل للجيش الميانماري، وتزوده بالسلاح.

المصدر: ا ف ب