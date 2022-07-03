صحيفة: الفرنسيون يفكرون في مغادرة الاتحاد الأوروبي بعد فشل ماكرون في الانتخابات البرلمانية

كتبت صحيفة "دايلي إكسبرس" أن انخفاض عدد مقاعد تحالف الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في البرلمان، يزيد احتمال إجراء استفتاء في البلاد على مغادرة الاتحاد الأوروبي.

فشل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في الحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان الفرنسي، حيث حقق اليسار نتائج أكبر من التي توقعتها الاستطلاعات فيما سجل أقصى اليمين قفزة تاريخية.

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وقالت الصحيفة في مقالها إنه بعد فشله الانتخابي الأخير، قد يضطر الرئيس الفرنسي إلى الرضوخ لضغوط فريكسيت والدعوة إلى استفتاء سريع على خروج فرنسا من الاتحاد الأوروبي.

ووصف عضو حركة جيل فريكسيت إريك نويرز، ماكرون بأنه مثال للأوروبية مؤكدا أنه الآن ضعيف لدرجة أنه لا يستطيع البقاء في السلطة.

وتابع: "من المؤكد أن قضية عضويتنا في الاتحاد الاوروبي ستفرض على المناقشة العامة وستصبح مركزية فيها".

وأكد هنري غالوا مؤسس حركة "جيل فريكسيت"، أنه واثق من أن ضغوط مؤيدي مغادرة الاتحاد الأوروبي على ماكرون ستشتد على خلفية نتائج الانتخابات الأخيرة.

المصدر: نوفوستي