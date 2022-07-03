الدنمارك.. سقوط ضحايا في إطلاق نار بمركز تسوق في كوبنهاغن (فيديو)

قالت الشرطة الدنماركية مساء يوم الأحد إن عددا من الأشخاص قتلوا جراء إطلاق نار بمركز تسوق في العاصمة كوبنهاغن.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن الشرطة الدنماركية قولها إن عددا من الأشخاص تعرضوا لإطلاق نار خلال تواجدهم في مركز "فيلدز" للتسوق في كوبنهاغن.

وأكدت الشرطة في بيان مقتضب على "تويتر" أنه تم القبض على شخص واحد فيما يتعلق بإطلاق النار في فيلدز.

وأضافت أنه ليست لديها المزيد من التفاصيل للكشف عن هوية الشخص، وأفادت بأنها ستقوم بتحديث المعطيات في أقرب وقت ممكن.

#copenhagen stay safe! This guy @MArizanti was quick to jump the gun and say it's an Islamic terrorist. Stop speculating it could be another Breivik look at the picture: https://t.co/QXEccyqDnupic.twitter.com/pIRZtzAYfA — AvaMilk 🔺 (@AvaxMilk) July 3, 2022

وتداول نشطاء مقاطع فيديو وثقت لحظة إطلاق النار بالمركز التجاري، كما نشروا أيضا فيديوهات وثقت التواجد الأمني الكبير وسيارات الإسعاف قرب مكان إطلاق النار.

BREAKING: Suspected terror attack as gunman opens fire at 'Fields' shopping mall in Copenhagen, Denmark. pic.twitter.com/fbRlS6lCH9 — Kevin (@KJ00355197) July 3, 2022

Copenhagen shooting - Panic as 'gunman with automatic weapon' opens fire at shopping centre near Harry Styles gig venue pic.twitter.com/GNxg99qK4A — Naveed SAJJAD (@naveedsajjadch) July 3, 2022

المصدر: وكالات