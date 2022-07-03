موسكو: زيلينسكي سيدفع ثمن قصفه بيلغورود الروسية

أكد رئيس لجنة الدفاع بمجلس الدوما الروسي أندريه كارتابولوف، أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي سيدفع ثمن الاعتداء الخسيس على بيلغورود الروسية.

وكتب كارتابولوف على قناته في "تيليغرام": "زيلينسكي سدفع ثمن هجومه الخسيس على بيلغورود".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق أن نظام كييف شن ضربات بصواريخ "توتشكا-أو" البالستية المحملة بذخائر عنقودية، وطائرات بدون طيار من طراز Tu-143، على مناطق سكنية بمقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين.

المصدر: تاس