الولايات المتحدة.. ابنة تشيني لا تستبعد الترشح للانتخابات الرئاسية أمام ترامب

لم تستبعد النائبة الجمهورية، ليز تشيني، ابنة نائب الرئيس الأمريكي الأسبق ديك تشيني، منافسة دونالد ترامب في الانتخابات الرئاسية 2024.

وقالت تشيني في مقابلة الأحد على شبكة "أيه بي سي" الأمريكية "أهم ما يجب القيام به هو حماية البلاد من دونالد ترامب"، معلنة أنها "ستتخذ قرارا بشأن انتخابات العام 2024 في وقت لاحق".

وتشارك تشيني التي تبلغ 55 عاما في اللجنة البرلمانية التي تتهم الملياردير الجمهوري بمحاولة "القيام بانقلاب" في سبيل الاحتفاظ بالسلطة بعد خسارته أمام جو بايدن.

وصرحت تشيني بأن "رجلا خطيرا مثل ترامب يجب ألا يقترب أبدا من المكتب البيضوي"، مؤكدة أن الحزب الجمهوري "لا يمكن أن ينجو" من تنصيب جديد لقطب العقارات السابق.

وشددت البرلمانية، ابنة ديك تشيني نائب الرئيس الأسبق جورج بوش الابن، على أن "هؤلاء الذي يؤمنون بالمبادئ والمثل الجمهورية، تقع عليهم مسؤولية محاولة إعادة وضع الحزب على الطريق الصحيح".

ويلمّح دونالد ترامب الذي يحتفظ بنفوذ كبير في الحزب الجمهوري، إلى ترشح جديد قالت بعض وسائل الإعلام إنه قد يتم إعلانه بحلول نهاية الشهر الحالي.

المصدر: أ ف ب