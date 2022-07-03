ملياردير أمريكي يحرج بايدن عقب تصريحاته عن روسيا

أحرج جيف بيزوس، الملياردير الأمريكي ومؤسس شركة "أمازون"، الرئيس جو بايدن عقب تصريح الأخير بأن "التضخم في الولايات المتحدة يزداد نتيجة لممارسات روسيا في أوكرانيا".

وحث بايدن رجال الأعمال على خفض كلفة الوقود على الفور، وقال: "رسالتي إلى الشركات التي تعمل محطات الوقود وتحدد الأسعار في وقت نزاع عالمي مسلح وخطر".

ورد بيزوس باتهام بايدن بـ"عدم معرفته بالقوانين الأساسية للاقتصاد"، وقال: "التضخم قضية مهمة للغاية بالنسبة للبيت الأبيض لمواصلة الإدلاء بمثل هذه التصريحات.. هذا إما وهم مباشر، أو سوء فهم عميق للديناميكيات الأساسية للسوق".

إقرأ المزيد

وارتفعت كلفة المعيشة منذ عدة أشهر في الولايات المتحدة، حيث وصل التضخم إلى 8.5%، محطما الأرقام القياسية المسجلة خلال 40 عاما، فيما ارتفع سعر البنزين إلى أكثر من 5 دولارات للغالون، من 3 دولارات قبل عام.

ووصف بايدن ارتفاع التضخم في الولايات المتحدة بأنه "ارتفاع بوتين في الأسعار".

من جهته، علق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على هذه التصريحات، بأنها "مكرسة لمن لا يستطيعون القراءة والكتابة".

وأشار إلى أن "مشاكل الغذاء والوقود هي نتيجة أخطاء منهجية من قبل إدارة واشنطن والبيروقراطية الأوروبية".

المصدر: "نوفوستي"