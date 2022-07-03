رئيس الأركان البريطاني السابق: القوات الروسية ستحرر دونباس قريبا

أكد الرئيس السابق للأركان البريطانية اللواء ريتشارد دانات، أن القوات الروسية ستحرر جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك قريبا، ولن يتمكن أحد في العالم من إرغام الروس على الانسحاب من هناك.

وقال في مقابلة مع شبكة "سكاي نيوز": "يمكن للعالم أن يأمرهم بالمغادرة، لكن الروس لن يغادروا، ولا أحد يستطيع إجبارهم على المغادرة".

وأضاف: "الأوكرانيون ليس لديهم القوة الكافية لطرد القوات الروسية".

وأشار إلى أن "تحرير جمهوريتي دونباس الشعبيتين أصبح أمرا حتميا وعمليا".

ولفت إلى أنه "بعد انتهاء العملية العسكرية الروسية، يمكن أن تبدأ مفاوضات ذات مغزى".

وشدد على أن تقليص القوات البريطانية "جنوني"، وقال "من وجهة نظر القوات البرية، نحن أقل استعدادا للقتال بكثير مما كنا عليه قبل 10 سنوات".

المصدر: "نوفوستي" + "سكاي نيوز"