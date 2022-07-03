الشرطة النيجيرية: هناك أطفال بين 77 شخصا احتجزهم قساوسة في كنيسة

أفرجت الشرطة النيجيرية عن 77 شخصا كانوا محتجزين في قبو كنيسة على يد قساوسة بشروا بصعود المؤمنين المسيحيين إلى الجنة مع المجيء الثاني ليسوع المسيح، حسبما ذكرت السلطات اليوم الأحد.

وذكرت الشرطة أن هناك 23 طفلا بعضهم لا تزيد أعمارهم عن ثماني سنوات، بين الأشخاص الذين تم إنقاذهم مساء الجمعة من الكنيسة الواقعة في ولاية أوندو.

وقال سكان محليون لوكالة "أسوشيتد برس" إن بعض أفراد كنيسة "هول بايبل بيليفر" ظلوا هناك منذ العام الماضي.

وصرحت أوندو فونميلايو أودونلامي، المتحدثة باسم الشرطة النيجيرية، بأن القساوسة في الكنيسة التي تقع على بعد 75 كيلومترا من العاصمة، شجعوا الأعضاء على البقاء وانتظار النشوة التي لا مثيل لها.

وأضافت أن اثنين من القساوسة رهن الاحتجاز، رغم أن المحققين لم يعثروا على أدلة تشير إلى أن أعضاء الكنيسة تعرضوا لسوء معاملة أو أجبروا على البقاء في الطابق السفلي.

وأفادت المتحدثة باسم الشرطة النيجيرية بأن القس المساعد قال إنه أخبرهم بما قاله الرب له.

وتعد نيجيريا دولة شديدة التدين، ويحظى الزعماء الدينيون فيها بالتبجيل.

المصدر: أ ب