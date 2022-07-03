شتاينماير يعارض إجبار أوكرانيا على التفاوض مع روسيا

أعرب الرئيس الألماني، فرانك فالتر شتاينماير، الأحد، عن موقفه المعارض لإجبار الدول الغربية لأوكرانيا على التفاوض مع روسيا.

وقال في مقابلة مع قناة "ZDF" الألمانية: "أعتقد أنه يجب على أوكرانيا استعادة سيادتها مرة أخرى، ووحدة أراضيها واستقلالها".

وأضاف: "يجب أن نخلق وضعا لأوكرانيا يكون لديها فيه شيء للتفاوض، وتعزيزه قبل بدء المفاوضات".

وأشار إلى أن "كل شيء يبدو الآن بحيث يعتمد القرار على النتيجة في ساحة المعركة".

وتابع: "لن نجبر أوكرانيا.. قرار السير في طريق محادثات السلام متروك لأوكرانيا".

وشدد على أنه "ربما لا يزال أمامنا بعض السنوات الصعبة"، في إشارة إلى عواقب الأزمة في أوكرانيا على ألمانيا.

المصدر: "تاس" + "ZDF"