قال رئيس وزراء أوكرانيا دينيس شميغال، إن بلاده تنفق شهريا حوالي 4.4 مليار دولار على الجيش الأوكراني.

وذكر رئيس الوزراء، أن أوكرانيا كانت تنفق على هذا الجيش حوالي 5.3 مليار دولار سنويا، قبل العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وأضاف رئيس الحكومة الأوكرانية: "في السابق كان حجم الإنفاق على الجيش يبلغ حوالي 156 مليار هريفنيا (5.3 مليار دولار)، وكان ذلك يعادل ميزانية القوات المسلحة والجيش الأوكراني لمدة عام، واليوم يبلغ هذا المؤشر حوالي 130 مليار (4.4 مليار دولار) - وهذا هو حجم الإنفاق الشهري".

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في وقت سابق، قال وزير المالية الأوكراني سيرغي مارشينكو، إن عجز الميزانية الأوكرانية يبلغ حوالي 5 مليارات دولار شهريا.

ونوه بأنه يتم الحصول على ثلثي الميزانية من خلال القروض والمنح الخارجية. في الوقت نفسه، قال إن ثلاثة أرباع الإنفاق في الميزانية يقع على الاحتياجات العسكرية.

المصدر: نوفوستي