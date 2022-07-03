القضاء الإيراني يحيل ابنة الرئيس الراحل رفسنجاني إلى المحاكمة

أعلن القضاء الإيراني، إحالة فائزة رفسنجاني ابنة الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني إلى المحاكمة بتهمة القيام بأنشطة دعائية ضد الدولة وإهانة المقدسات.

وحسب وكالة أنباء الطلبة "إسنا"، قال رئيس الادعاء في طهران علي صالحي، إن "لائحة الاتهام صدرت وأحيلت إلى المحكمة بتهمة النشاط الدعائي ضد الدولة وإهانة المقدسات". وتواجه ابنة الرئيس الإيراني الأسبق هاشمي رفسنجاني، ملاحقة قضائية بسبب نشرها تعليقات بمواقع التواصل الاجتماعي حول الحرس الثوري الإيراني ونبي الإسلام.

وقرر المدعي العام الإيراني استدعاء فائزة هاشمي (59 عاما) في مايو الماضي للتحقيق بشأن تصريحاتها المتعلقة بالعقوبات على الحرس الثوري إضافة إلى إهانة المقدسات.

المصدر: .isna.ir