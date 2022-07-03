لافروف يكشف الهدف من العقوبات الغربية

قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إن "العقوبات الغربية تهدف إلى معاقبة أي معارضين لإرادتهم ومحاولة إخضاعهم لها".

وأضاف الوزير في حديث تلفزيوني: "الليبرالية؟ يتحدثون الآن عن - عقيدة وسياسة ليبرالية جديدة. يكفي فقط النظر إلى المشاكل التي تدور رحاها الآن في الغرب. وهي مرتبطة ليس فقط بالمسار الطبيعي للأشياء في مجال الاقتصاد والتجارة - فقد حدثت تقلبات وهبوط، بل يقوم ذاته الغرب بتكوينها لنفسه بشكل مصطنع. وقد تحدث عن ذلك بشكل مفصل الرئيس فلاديمير بوتين، عندما شرح نظرية المعرفة لأزمتي الغذاء والطاقة الحاليتين الناجمتين عن السياسة غير المدروسة والمتسرعة والأنانية للدول الغربية".

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وتابع لافروف القول: "هذا ينطبق أيضا على العقوبات التي ظهرت منذ فترة بعيدة وليس بالأمس، وهي تهدف إلى معاقبة كل من يعارض الغرب ويرفض الخضوع لإرادته ومصالحه، مع تجاهل احتياجات الآخرين".

المصدر: نوفوستي