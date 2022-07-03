زاخاروفا توجه تحذيرا للمسؤولين عن قصف بيلغورود وكورسك

اتهمت المتحدثة باسم الخارجية الروسية نظام كييف ورعاته الغربيين بمحاولة استفزاز روسيا بقصف مواقع مدنية في أراضيها، محذرة من أنهم "لن يفلتوا من العقاب" حال استمرارهم في تصرفات كهذه.

إقرأ المزيد

وشددت ماريا زاخاروفا في تصريح صحفي اليوم الأحد على أن "هدف نظام كييف هو ضرب مناطق سكنية في المدن بأسلحة غير موجهة"، مشيرة إلى أنها ليس المرة الأولى التي يحدث فيها ذلك.

وتابعت: "نحن ندرك أن تصرفات نظام كييف هذه لم يتم تنسيقها مع الرعاة الغربيين فحسب، بل وعلى الأرجح هم الذين وسوسوا بها. ويهدف ذلك إلى دفعنا لشن ضربات انتقامية من نفس النوع، (ثم استغلالها) لتصعيد الهستيريا المعادية لروسيا".

وقالت: "لقد امتنعنا حتى الآن عن اتخاذ مثل هذه الخطوات، لكننا سنتابع التطورات عن كثب. أولئك الذين يتصرفون بهذه الطريقة يجب أن يدركوا أنه إذا استمرت الاستفزازات، فلن يفلتوا عن العقاب".

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم أن نظام كييف شن ضربات متعمدة بصواريخ "توتشكا-أو" ذات ذخائر عنقودية وطائرات بدون طيار مفخخة، على مناطق سكنية بمقاطعتي بيلغورود وكورسك الروسيتين، لا توجد فيها مواقع عسكرية.

وأضافت أن الدفاعات الجوية الروسية اعترضت كل الأهداف، لكن حطام أحد الصواريخ سقط على مبنى سكني في بيلغورود، فيما أفادت السلطات المحلية بمقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين، بينهم طفل، جراء الحادث.

المصدر: RT