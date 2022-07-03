صحيفة: محاكمة 65 واعتقال 30 صحفيا في تركيا خلال شهر

كشف نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري، أوتكو تشاكيرأوزار، أنه تمت محاكمة 65 واعتقال 30 صحفيا في تركيا خلال شهر يونيو المنصرم.

وأعد تشاكيرأوزار تقريرا بعنوان حرية الصحافة لشهر يونيو، واستعرضه في اجتماع عقد في البرلمان التركي.

واعتقل 21 صحفيا في ديار بكر، وأدين 16 من الصحفيين الذين احتجزوا لمدة 8 أيام وأودعوا السجن، ومثل 65 صحفيا على الأقل أمام قاض في يونيو.

وأضاف التقرير أن الصحفيين محمد أرسلان وعبد الرحمن كوك، اللذين مثلا أمام القاضي، حكم عليهما بالسجن 3 سنوات و 22 يوما.

كما أشار التقرير إلى تعرض الصحفي كريم ديميرال وابنه محمد دميرال للهجوم أثناء تغطيتهما للنقاش الذي دار خلال الاحتجاج لمنع إغلاق مطار أضنة شاكيرباشا.

ونوه التقرير أيضا بفرض مؤسسة الإعلانات الصحفية وهيئة التليفزيون التركي، غرامات كبيرة وقطع الإعلانات عن الصحف وقنوات التلفزيون.

وشدد التقرير على أن قرار منع الوصول إلى وكالة دويتشه فيله النسخة التركية و VOA التي تبث في تركيا، هو انتهاك لحرية الصحافة، والهدف منه إسكات هذه المواقع.

المصدر: زمان التركية