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السفارة الأمريكية في موسكو تحذف العنوان من موقعها الإلكتروني

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السفارة الأمريكية في موسكو تحذف العنوان من موقعها الإلكتروني
Sputnik
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قامت السفارة الأمريكية في موسكو بإزالة العنوان من موقعها الإلكتروني ووضعت بدلا منه الإحداثيات فقط.

ولم تبلغ السفارة، التي كان عنوانها في السابق زقاق بولشوي ديفيلتينسكي 8، عن أسباب التغييرات.

السفارة الأمريكية في موسكو تحذف العنوان من موقعها الإلكتروني

مع ذلك، يبقى العنوان السابق موجودا على صفحة السفارة في "فيسبوك".

السفارة الأمريكية في موسكو تحذف العنوان من موقعها الإلكتروني

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يذكر أنه تم تغيير اسم المنطقة التي يقع بالقرب منها مقر السفارة، إلى "ساحة جمهورية دونيتسك الشعبية"، وأصبح ذلك الآن هو العنوان الرسمي للبعثة الدبلوماسية الأمريكية.

المصدر: RT

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