وزير العدل التركي: سنطلب مجددا من السويد وفنلندا "تسليم الإرهابيين"

أعلن وزير العدل التركي، بكير بوزداغ، أنه سيتم إرسال طلبات تسليم "إرهابيين"، مرة أخرى إلى السويد وفنلندا.

وقال بوزداغ خلال مشاركته في عدد من البرامج المختلفة في ولاية كوتاهية، إن تركيا أبدت موقفا مشرفا يحمي حقوقها وقوانينها قبل الموافقة على طلب فنلندا والسويد، الانضمام إلى الناتو.

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وأضاف الوزير: "السويد وفنلندا أصمتا آذانهما عن مطالب تركيا في محاربة التنظيم الإرهابي، ولكننا سنرسل طلبات تسليم إرهابيين مرة أخرى، لنرى أن كانوا صادقين في محاربة الإرهاب أم لا؟".

وتابع بوزداغ: "تمت إعادة تقييم مطالب 10 إرهابيين من حركة الخدمة و10 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني، طلبت وزارة العدل من السويد تسليمهم. وبالمثل، قررنا إعادة مطالبنا فيما يتعلق بـ 6 إرهابيين من حزب العمال الكردستاني و 6 إرهابيين من حركة الخدمة في فنلندا".

وأكد بوزداغ، أنه إذا لم تتخذ السويد وفنلندا موقفا ضد المنظمات الإرهابية مثل حزب العمال الكردستاني وحركة الخدمة والاتحاد الديمقراطي وغيرهم، وإذا لم يدعموا نضال تركيا، فلن تقول تركيا "نعم" لعضويتهما في الناتو.

المصدر: زمان