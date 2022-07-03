لابيد يعلق على حادثة مسيرات "حزب الله" في حقل كاريش البحري

علق رئيس الوزراء الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الأحد، على حادثة إطلاق "حزب الله" اللبناني لـ3 مسيرات باتجاه منطقة حقل كاريش البحري جنوبي لبنان.

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وفي هذا الصدد، قال يائير لابيد: "بالأمس، اعترض الجيش الإسرائيلي ثلاث طائرات بدون طيار معادية حاولت الإضرار بالبنية التحتية الإسرائيلية في المياه الاقتصادية لإسرائيل".

وأضاف لابيد: "حزب الله مستمر في طريق الإرهاب ويضر بقدرة لبنان على التوصل إلى اتفاق حول الحدود البحرية..ستواصل إسرائيل الدفاع عن نفسها ومواطنيها وممتلكاتها".

وأردف: "ستواصل هذه الحكومة العمل من أجل مصلحة المواطنين، كما فعلت طوال العام الماضي..سنتخذ قرارات وسنتخذ اجراء وسنواصل زيادة القوة الاقتصادية والدبلوماسية والأمنية لإسرائيل".

ومساء أمس السبت، أصدر "حزب الله" اللبناني بيانا حول إطلاق 3 طائرات مسيرة باتجاه منطقة حقل كاريش جنوبي لبنان.

وجاء في بيان الحزب: "بعد ظهر يوم السبت قامت مجموعة الشهيدين جميل سكاف ‏ومهدي ياغي بإطلاق ثلاث مسيرات غير مسلحة ومن أحجام مختلفة باتجاه ‏المنطقة المتنازع عليها عند حقل كاريش للقيام بمهام استطلاعية".

وأكد حزب الله أن ‏"المهمة المطلوبة أنجزت ووصلت الرسالة".

المصدر: RT