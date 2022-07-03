وكالة: تزامنا مع زيارة وزير الخارجية.. ناقلة نفط إيرانية تصل سوريا

أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن ناقلة نفط إيرانية جديدة وصلت أمس السبت إلى ميناء بانياس السوري، ضمن مشروع تفعيل الخط الائتماني بين دمشق وطهران.

وبحسب مصادر، فإن "المواد النفطية التي تصل لميناء بانياس من إيران هي من نتاج تفعيل الخط الائتماني بين دمشق وطهران".

وتعد الناقلة التي وصلت إلى بانياس هي الثالثة خلال الأسابيع القليلة الماضية، ووصلت بالتزامن مع زيارة وزير الخارجية الإيراني حسين امير عبد اللهيان للعاصمة السورية دمشق.

المصدر: إرنا