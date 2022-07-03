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بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد استقلال بيلاروس

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بوتين يهنئ لوكاشينكو بعيد استقلال بيلاروس
Legion-Media
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هنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بعيد استقلال جمهورية بيلاروس.

وأشار بوتين، في تهنئته، إلى أن موسكو ومينسك ستواصلان تعزيز العلاقات البناءة من خلال الجهود المشتركة.

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وأضاف بوتين: "اليوم، يحافظ مواطنو روسيا وبيلاروس على روابط الصداقة والمساعدة المتبادلة ويواصلون تعزيز ذلك. ومن خلال تطوير علاقات الشراكة الاستراتيجية والتحالف، تتغلب الدولتان على المحن الجادة وتدافعان عن مصالحهما على الساحة العالمية. أنا متأكد من أنه من خلال الجهود المشتركة سنواصل بناء علاقات ثنائية بناءة، وتحسين مؤسسات دولة الاتحاد وتعزيز عمليات التكامل في الفضاء الأوراسي. وهذا بالطبع يلبي المصالح الأساسية للروس والبيلاروسيين".

المصدر: نوفوستي

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