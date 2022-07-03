مصادر: حجم توليد طاقة الرياح يزداد بشكل طفيف في أوروبا

ارتفع حجم توليد طاقة الرياح في الاتحاد الأوروبي بشكل طفيف، بعد انخفاضه منذ بداية الأسبوع، ويستمر الإمداد النشط في مرافق تخزين الغاز تحت الأرض بالمنطقة، بحسب ما أفادت مصادر.

وبحسب موقع gashub.at، بعد الانخفاض في 30 يونيو إلى 7.8٪ (حجم توليد طاقة الرياح)، ارتفع إنتاج توليد الرياح إلى 11.3٪ في اليوم الأول من يوليو، وإلى 12.5٪ في اليوم التالي.

وللمقارنة، بلغ متوسط الحجم الأسبوع الماضي 9.9٪ ، والشهر الماضي 11.23٪ ، وهو الحد الأدنى منذ بداية العام.

وتواصل الشركات الأوروبية ضخ الغاز في منشآت التخزين تحت الأرض.

وبلغ الحجم الإجمالي للغاز فيها، اعتبارا من صباح 1 يوليو، ما يقرب من 63 مليار متر مكعب، ويبلغ متوسط ​​معدل الإشغال 58.5٪ (تم تقدير البيانات ويمكن تعديلها).

في الوقت نفسه، يرجح أن تكون إمدادات الغاز الروسي عبر الممرات الرئيسية، نورد ستريم ونظام نقل الغاز الأوكراني (GTS)، على مستوى الأيام السابقة، في المجموع فوق 100 مليون متر مكعب في اليوم.

وكانت شركة غازبروم أوقفت عمليات التسليم عبر خط الأنابيب منذ منتصف يونيو، نتيجة التأخير في عمل شركة سيمنز الألمانية، والتي بسبب العقوبات الكندية ضد الشركة الروسية، لا يمكنها إعادة التوربين من محطة ضاغط بورتوفايا من الإصلاح.

المصدر: نوفوستي